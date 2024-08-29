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بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء؟

04:25 م الخميس 29 أغسطس 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد تراجع 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع بنحو 20 جنيها خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2303 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2961 جنيها للجرام.

استقرت سعر الذهب عيار 21 عند 3455 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3949 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 27640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2512 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات المساء، بنسبة 0.28%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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