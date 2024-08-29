ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتبت - شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% عند مستوى 30774 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 568.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 288.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين صافي بيع بقيمة 279.9 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.14% عند مستوى 30709 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.