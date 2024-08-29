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"حديد عز" توضح أسباب تعليق التداول شهادات الإيداع الدولية

12:49 م الخميس 29 أغسطس 2024

شركة حديد عز

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كتبت- أمنية عاصم:

أوضحت شركة حديد عز أن طلب الشركة من بورصة لندن الخاص بإيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية للشركة يعد متوافقًا مع قواعد التداول الصادر من هيئة الرقابة على التصرفات المالية الإنجليزية FCA.

كانت حديد عز طلب من بورصة لندن إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية للشركة لمدة 3 أسابيع بداية من جلسة تداول أمس الأربعاء.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم الخميس للبورصة، أن الشركة حددت في البيان أن تعليق التداول مرتبط بإنتهاء مراقب الحسابات من مراجعة حسابات السنة المالية 2023 طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية.
وأشار إلى أن شركة حديد عز قد كلفت مكتب جراند ثورنتون ( دبي ) بالمراجعة طبقًا لـ IFRS، متوقعه الإنتهاء من ذلك في خلال 3 أسابيع.

وأكد الإفصاح، أن الشركة ستقوم بعدها بنشر ومن ثم إعادة التداول على شهادات الإيداع الدولية ( GDRs) المتداولة في بورصة لندن.

ويذكر أن بورصة لندن كانت قد علقت التداول على الـ ( GDRs) قبل ذلك لنفس السبب – أى نتيجة للتأخير في نشر حسابات في نشر حسابات السنة المالية 2022 طبقًا للـ IFRS ثم تم إعادة التداول فور الإنتهاء من مراجعتها ونشرها.

شركة حديد عز حديد عز البورصة
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