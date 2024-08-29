كامل الوزير يبحث مع سفيرة النرويج بالقاهرة تعزيز الاستثمارات بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة

كتبت- شيرين صلاح:

بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع هيلدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة ووفد شركة سكاتك النرويجية المتخصصة في أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، تعزيز الاستثمارات بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة ومكونات إنتاجها.

وحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الخميس، حضر اللقاء السفير إيهاب نصر، مستشار الوزير للتعاون الدولي إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية المتخصصة في أنظمة الطاقة المتجددة فرص التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بهذا المجال خاصةً وأن سكاتك من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة

وفي بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والنرويج والتعاون في عدد من المجالات، مؤكداً على تطلع الجانب المصري لزيادة حجم التعاون المشترك بين البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والنقل ولا سيما في مجالات النقل البحري والطاقة النظيفة والمتجددة خاصةً وأن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم ومنها دولة النرويج التي تتميز بالتقدم التكنولوجي في مختلف المجالات.

وسلمت سفيرة النرويج بالقاهرة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خطاباً من فخامة رئيس الوزراء النرويجي يوناس جاهر ستوره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروعات الاستثمارية النرويجية المقترح ضخها بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح الوزير أن التعاون المقترح مع الشركة يمكن أن يسهم في دعم المشروعات القائمة مثل مشروعات الطاقة النظيفة وكذا قيام الشركة بتوطين صناعة مهمات ومستلزمات إنتاج الطاقة النظيفة أو مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول والأمونيا الخضراء وإنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات ومعدات تحلية المياه ومصانع المحللات الكهربائية اللازمة لتوليد الهيدروجين، وتوربينات الرياح في مصر، وتم الاتفاق على الآليات والإجراءات الخاصة بتفعيل الخطوات التنفيذية لهذا التعاون المشترك.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لشركة سكاتك النرويجية والتي تشمل تسريع إجراءات التراخيص الصناعية وتخصيص رصيف أو منطقة لوجستية بميناء دمياط لمساعدة الشركة في مشروعها في دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المختصين من وزارتي الصناعة والنقل برئاسة السفير إيهاب نصر، مستشار الوزير للتعاون الدولي لمتابعة كافة المشروعات والشركات النرويجية العاملة بالسوق المصري وكذا الشركات الأوروبية المتعاونة مع نظيراتها النرويجية في هذه المجالات أو في أي مجال أخر من مجالات الاهتمام المشترك وبالتعاون مع مختلف الجهات أو الوزارات الأخرى المعنية.