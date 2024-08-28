لحل أزمة الغاز الطبيعي.. ماذا قدمت مصر لتحفيز الأجانب على زيادة الإنتاج؟

كتب- أحمد والي:

قدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل، مقسمة إلى 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وفقا لما كشفته وزارة البترول عبر موقعها الرسمي.

وتعمل الحكومة على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة وذلك لسد احتياجات الكهرباء خاصة خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز، أدى ذلك إلى قيام الدولة بالاتفاق على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لخمس شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي.

وفق البيان، تعمل الحكومة حالياً على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، سددت الحكومة المصرية ما بين 20 و 25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.