إعلان

BBC

مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

03:20 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

البورصة المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.14% عند مستوى 30709 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفعت مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.80%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 75.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 142.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 218 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% عند مستوى 30363 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية المستثمرين المصريين المستثمرين العرب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعاون بين تنمية المشروعات ومكتبة الإسكندرية لتأهيل الشباب على إقامة مشروعات

إعلان

إعلان

تكلفتها 225 جنيهًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير اللوحات المعدنية للسيارات - مستند
أمطار خفيفة وغيوم على القاهرة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
توفير 80% من النواقص.. رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد حل الأزمة نهائياً
التعليم تكشف حقيقة إرجاء تعديلات المواد الدراسية للعام الدراسي 2025-2026
بيان حكومي ينفي ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في مصر