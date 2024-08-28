مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.14% عند مستوى 30709 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفعت مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.80%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 75.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 142.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 218 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.76% عند مستوى 30363 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.