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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 28 أغسطس

03:19 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3905 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3943 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3450 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2957 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27601 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب
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