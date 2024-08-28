خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض وتراجع الدواجن والحديد والذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن، والحديد، والجبن الرومي، بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس،بينما ارتفع سعر الفول، والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود التراجع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات

ارتفاع الفول وتراجع الجبن الرومي اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

16 جنيها لكيلو الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)