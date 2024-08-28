إعلان

BBC

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض وتراجع الدواجن والحديد والذهب

02:11 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن، والحديد، والجبن الرومي، بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس،بينما ارتفع سعر الفول، والبيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود التراجع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات

ارتفاع الفول وتراجع الجبن الرومي اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

16 جنيها لكيلو الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار الدواجن الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تكلفتها 225 جنيهًا.. التفاصيل الكاملة لتطوير اللوحات المعدنية للسيارات - مستند
أمطار خفيفة وغيوم على القاهرة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
توفير 80% من النواقص.. رئيس شعبة الأدوية يكشف موعد حل الأزمة نهائياً
التعليم تكشف حقيقة إرجاء تعديلات المواد الدراسية للعام الدراسي 2025-2026
بيان حكومي ينفي ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا في مصر