سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع خلال منتصف التعاملات

كتبت - أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بمنتصف التعاملات، وهبط الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يهبط بنفس القيمة خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2300 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3450 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3942 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2508 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.66%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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