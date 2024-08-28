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5 أسهم تتصدر قائمة التداولات في بورصة النيل خلال جلسة الثلاثاء

01:35 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

5 أسهم تتصدر قائمة التداولات في بورصة النيل خلال ج

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كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت شركة الدولية للأسمدة والكيماويات قيم تداولات بورصة النيل - بدون الصفقات - بقيمة تداولات بلغت 3.69 مليون جنيه لتستحوذ على 36.2% من حصة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جلسة أمس الثلاثاء.

ووفق التقرير اليومي لبورصة النيل، جاءت شركة سيتي للتحاليل الطبية بالمركز الثاني بقيم تداولات بلغت 3.18 مليون جنيه بحصة سوقية 31.2%، ويليها شركة فيتنس برايم للأندية الصحية بقيم تداولات 1.68 مليون جنيه بحصة سوقيه تصل لـ 16.5%.

واحتلت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المركز الرابع بقيمة تداولات بلغت 1.23 مليون جنيه بحصة سوقية وصلت لـ 12.1%، وفي المركز الخامس شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بقيمة تداولات 216.9 ألف جنيه بحصة سوقيه وصلت لـ 2.1%.

وتأسست بورصة النيل عام 2007 وتعد أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر فرص التمويل للشركات بدون تعقيدات ، فيما بدأ التداول الفعلي من خلال تلك المنصة على أسهم الشركات عام 2010 .

شركة الدولية للأسمدة والكيماويات بورصة النيل
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