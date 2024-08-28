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BBC

تقليل بقاء البضائع بالمواني.. خطة حكومية تستهدف تسريع التخليص الجمركي

11:05 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

صندوق النقد الدولي

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كتبت- منال المصري:

أظهرت وثائق صندوق النقد الدولي حول مصر أن الحكومة المصرية ستتبع نهجًا أكثر اعتمادًا على المخاطر في التخليص الجمركي بهدف تحسين بيئة الأعمال.

وبحسب الصندوق يشمل هذا النهج الإفراج فورًا عن نسبة من البضائع المرتبطة بالشركات منخفضة المخاطر والمتوافقة دون أي ضوابط.

وكذلك دمج الرقابة القائمة على المخاطر بين هيئة الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الأغذية الوطنية، والمحاجر الزراعية والبيطرية لتقليل عدد الحاويات التي يلزم فحصها وبالتالي تقليل إجراءات التخليص ووقت بقاء البضائع في الموانئ.

صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية هيئة الجمارك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
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