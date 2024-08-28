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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات جلسة الأربعاء

10:32 ص الأربعاء 28 أغسطس 2024

البورصة المصرية

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كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.24% عند مستوى 30436 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.25% ؜ عند مستوى 30209 نقطة ، مع نهاية جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر EGX70
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