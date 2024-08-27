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خالدة للبترول تعلن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

07:16 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

وزارة البترول

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كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة خالدة للبترول- القائم بالأعمال نيابة عن شركة "أباتشي" الأمريكية والهيئة المصرية العامة- اكتشاف بترولي جديد في منطقة (غرب فيوبس-1) بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.

وبحسب بيان للهيئة العامة للبترول اليوم، تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدما في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/ يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.

وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدما، وفق البيان.

كشف بترولي الصحراء الغربية وزارة البترول أباتشي خالدة للبترول
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