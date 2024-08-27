خالدة للبترول تعلن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية



كتب- أحمد والي:



أعلنت شركة خالدة للبترول- القائم بالأعمال نيابة عن شركة "أباتشي" الأمريكية والهيئة المصرية العامة- اكتشاف بترولي جديد في منطقة (غرب فيوبس-1) بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.



وبحسب بيان للهيئة العامة للبترول اليوم، تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدما في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/ يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.



وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدما، وفق البيان.