خالدة للبترول تعلن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية
كتب- أحمد والي:
أعلنت شركة خالدة للبترول- القائم بالأعمال نيابة عن شركة "أباتشي" الأمريكية والهيئة المصرية العامة- اكتشاف بترولي جديد في منطقة (غرب فيوبس-1) بمنطقة تنمية كلابشة بالصحراء الغربية.
وبحسب بيان للهيئة العامة للبترول اليوم، تم عمل الاختبار للبئر بتثقيب 270 قدما في رمال الباليوزوي وكان المسترجع على فتحة إنتاج 1 بوصة 7165 برميل زيت/ يوم بدرجة جودة 44 درجة و23 مليون قدم مكعب غاز مصاحب.
وكانت التسجيلات الكهربائية للبئر قد أثبتت وجود شواهد بترولية بمكون الباليوزوي بإجمالي سمك صافي 462 قدما، وفق البيان.
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