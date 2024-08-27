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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27 أغسطس

05:04 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3918 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3946 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3452 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2959 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27616 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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