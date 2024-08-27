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مشتريات الأجانب تدعم صعود البورصة مع نهاية جلسة الثلاثاء

05:02 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- أمنية عاصم :

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.76% عند مستوى 30363 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفعت مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.04% و زاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1% .

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 397.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 134.04 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 263.49 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.2% عند مستوى 30133 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة صعود البورصة مشتريات الأجانب تعاملات المستثمرين
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