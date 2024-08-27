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خريطة الأسعار اليوم: تراجع الدواجن والحديد وعودة الذهب للارتفاع

03:17 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الدواجن والفول والزيت والجبن الأبيض والحديد، بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب يعود للارتفاع اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الفول والزيت والجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الحضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار الدواجن الحديد الذهب
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