ارتفاع الكوسة.. أسعار الحضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع أسعار الكوسة، و المانجو البلدي، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر البصل الأحمر والفلفل الحامي والخيار الصوب والبلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل الأحمر بين 4 و7جنيهات، بتراجع جنيه.

البصل الأبيض بين 6 و 9 جنيهات.

الكوسة بين15 جنيها و23 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيها، بانخفاض جنيها.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و16 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 11 و13 جنيها، بانخفاض جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.