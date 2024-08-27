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انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

12:43 م الثلاثاء 27 أغسطس 2024

اسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار السمك المكرونة السويسي، و الكابوريا، و الجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75و77 جنيها، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 145 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و 440 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها، بتراجع 15 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370جنيه،بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور
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