انخفاض أسعار الفول والزيت والجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار الفول والدقيق، وزيت عباد الشمس، والعدس، وزيت الذرة، والدواجن، والجبن الأبيض وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر المكرونة المعبأ و اللحوم والجبن الرومي والمسلى الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.91 جنيه، بزيادة قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 53.94 جنيه، بتراجع 2.57 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.97 جنيه، بتراجع 2.57 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 76.33 جنيه، بتراجع 11.9 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.58 جنيه، بتراجع 39 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.96 جنيه، بزيادة 11.99 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 63.77 جنيه، بتراجع 2.35 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.9 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

لتر زيت الذرة: 94.34 جنيه، بتراجع 5.96 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.43 جنيه، بزيادة 2.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.85 جنيه، بتراجع 1.47 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.8 جنيه، بتراجع قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.11 جنيه، بزيادة 51 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.44 جنيه، بتراجع 8.73 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.9 جنيه، بزيادة 2.47 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.42 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 96.98 جنيه، بزيادة 6.54 جنيه.