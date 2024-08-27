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اتحاد الصناعات عضوًا فى المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال

11:29 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

اتحاد الصناعات المصرية

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال عن اختيار اتحاد الصناعات ممثلاً في المهندس طارق توفيق -وكيل الاتحاد- لعضوية مجلس إدارة المنظمة، والتى يقع مقرها بمدينة چينيڤ بسويسرا.

ووفق بيان من اتحاد الصناعات، تمثل المنظمة صوت أصحاب الأعمال على المستوى العالمي في كافة القضايا ذات العلاقة بأنشطة منظمة العمل الدولية، وما تصدره من معايير عمل دولية، كما تسعى إلى تعزيز مكانتها في مجال العمل، والإطلاع على خبرات ورؤي ممثلي كبرى الكيانات الاقتصادية والصناعية في مختلف دول العالم.

وأنشئت المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال عام 1920 ، وتضم فى جمعيتها العمومية 150 منظمة من 140 دولة تمثل مصالح ما يزيد عن 50 مليون منشأة على مستوى العالم، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 22 عضوًا بخلاف رئيس المنظمة، حسب البيان.

اتحاد الصناعات المهندس طارق توفيق المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال
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