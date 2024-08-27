انخفاض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40297.53 جنيه، بانخفاض 335.61 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41660 جنيها، بانخفاض 361.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2526.71 جنيه، بارتفاع 23.37 جنيه.