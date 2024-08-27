وزير الاستثمار يبحث مع شركة سامسونج للإلكترونيات خطط توسعها بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف برئاسة السيد جون سو جونج الرئيس التنفيذي للمصنع، حيث تناول اللقاء استثمارات الشركة وخططها التوسعية بالسوق المصري.

وأكد الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري وبما يسهم في زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها داخليا وخارجيا.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الإلكترونيات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وقال الخطيب إن اللقاء استعرض مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات في محافظة بني سويف، والذي يعد أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا وواحدا من 14 مصنعًا للشركة حول العالم بإجمالي استثمارات تجاوز 700 مليون دولار.

ولفت الوزير إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا، من أجهزة التلفزيون، والموبايل، والتابلت.

وقال جون سو جونج الرئيس التنفيذي لمصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف إن شركة "سامسونج" العالمية تتطلع لجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، يخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح أن مصنع سامسونج في بني سويف يُصدر 85% من إنتاجه من شاشات التلفزيون إلى أكثر من 55 دولة، حيث تصدرت "سامسونج" المركز الأول منذ عام 2015 وحتى الآن في صادرات القطاع الهندسي.

وأضاف أن مصنع سامسونج ببني سويف يوفر نحو ٥ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء صعيد مصر.

وحسب البيان، حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من مسؤولي الوزارة والشركة.