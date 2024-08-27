مذكرة بين الوحدة الدائمة لريادة الأعمال ومعهد بحوث الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة

كتبت- منال المصري:

وقع حسام هيبة، رئيس الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع الدكتورة شيرين محمد عبد القادر، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقة وتحفيز الابتكار والإبداع لدى رواد الأعمال.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، حضر التوقيع اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، والدكتور محمود محمد سالم المشرف على الشئون الفنية والإدارية ورئيس قسم الإلكترونيات وتحويل الطاقة بالمعهد، والمهندس تامر أحمد، بالمكتب التنفيذي لمدينة العلوم والتكنولوجيا.

وتضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والاستشارات الفنية فيما يخص ريادة الأعمال، والتخطيط والتنسيق المشترك لتعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي وبيئة الاستثمار.

وقال حسام هيبة إن مذكرة التفاهم تعكس الجهود لتحقيق الهدف الأهم من إنشاء الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو تحقيق التكامل والتناغم بين كافة الجهات المعنية ببيئة ريادة الأعمال في مصر تحت مظلة واحدة بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة.

وكذلك خلق منظومة داعمة لريادة الأعمال تساهم في تهيئة بيئة مواتية تتيح الفرصة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة لمشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه الدعم لها وإزالة كافة التحديات التي قد تواجهها لكي تكون مؤهلة للاستمرار والنمو السريع والمنافسة.

وأعلنت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم أن هذه المذكرة تأتى في إطار آليات المعهد والمدينة العلمية في تنفيذ استراتيجية المعهد والتي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة، بهدف دعم خطط الدولة لتنمية العنصر البشري ومساعدة رواد الأعمال في تحسين أداء الاقتصاد المصري عبر الاستفادة من البحوث التطبيقية التي يقوم بها المعهد.

وأوضحت أن قدرات المعهد من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيات وخبرات علمية وعلاقات مع مراكز الأبحاث الدولية ستكون مُسخرة لخدمة الشركات الناشئة التي تضيف قيمة علمية واقتصادية للدولة.

وقال حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، إن مذكرة التفاهم تظهر جهود الوحدة المستمرة للتواصل والتعاون مع ممثلي كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال، سواء الجهات الحكومية المختلفة الداعمة لبيئة الأعمال، أو القطاع الخاص وخاصه المجلس الاستشاري للوحدة.