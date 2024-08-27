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تعرف على أسعار البيض اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:38 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 166.93 جنيه، بزيادة جنيهين.

كرتونة البيض البلدي: 166.37 جنيه، بتراجع 2.49 جنيه.

أسعار البيض أسعار البيض البلدي أسعار البيض الأحمر أسعار البيض الأبيض سعر كرتونة البيض البلدي
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