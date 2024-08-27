صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.25% عند مستوى 30209 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.2٪؜ عند مستوى 30133 نقطة ، مع نهاية جلسة أمس الاثنين.