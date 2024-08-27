إعلان

BBC

صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات جلسة الثلاثاء

10:23 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2024

المؤشر الرئيسي للبورصة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.25% عند مستوى 30209 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.54%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.2٪؜ عند مستوى 30133 نقطة ، مع نهاية جلسة أمس الاثنين.

المؤشر الرئيسي للبورصة صعود جماعي لمؤشرات البورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ينخفض في بداية التعاملات

إعلان

إعلان