نهى رشدي خليل قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلفا لأيمن سليمان

كتبت- منال المصري:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعيين نهى رشدي خليل، رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، قائمًا بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلفا لأيمن سليمان.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء هذا القرار بعد أن أحيط مجلس الإدارة علماً باستقالة أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقدمة منه في يونيو الماضي.

وانعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الصندوق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة: المستشار محمد أبا زيد، ووليد جمال الدين، وشيرين الشرقاوي، ونضال عصر ومحمد عباس ، والمهندس طارق توفيق، والمهندس يحي زكي، كما شاركت لبنى هلال في الاجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس كما حضر الاجتماع أيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق وفادي أنور رئيس القطاع المالي بصندوق مصر السيادي.

وناقش المجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق السيادي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق المجلس على التصديق على الميزانية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

ووجه مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بضرورة العمل على تكثيف الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.