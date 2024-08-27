خبيرة اقتصادية تكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

قالت رانيا جول، محلل أسواق المال، إن أسعار الذهب مبالغ فيها ولا يمكن أن تتجاوز 2700 دولار للأونصة الواحدة، قبل الانتخابات الأمريكية.

وأضافت خلال تصريحات، ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن أسعار الذهب عند مستويات خطيرة جدًا في الأسواق، عند مستويات ركود اقتصادي حاد أو حرب عالمية قادمة على العالم، والاقتصاد العالمي متخوف جدًا.

وواصلت:"لا أنصح بالشراء عند المستويات الحالية، ولا أتوقع أن يترفع سعر الأونصة للذهب أكثر من 2700 دولار، وبعد الانتخابات الأمريكية سنرى هبوط حاد وعنيف للذهب، وربما يهبط لـ2000 دولار للأونصة وربما 1800 دولار، وهي مستويات الدعم الرئيسية، ولن يحدث هذا الانخفاض إلا بعد الانتخابات الأمريكية القادمة".