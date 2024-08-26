أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% بعد إعلان إغلاق جميع الحقول في ليبيا

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 % اليوم الاثنين، بعد إعلان حكومة البرلمان الليبي توقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.

وأعلنت حكومة البرلمان الليبي حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.

وحالة القوة القاهرة في الاقتصاد تعني إعفاء كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد.

ووفق فرانس 24، جاء ذلك احتجاجا على قيام سلطات طرابلس(غرب البلاد) بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه، حيث ويتولى محافظ المصرف المركزي المنصب منذ 2012.

ووفق اسكاي نيوز، ارتفع إنتاج ليبيا من النفط والغاز إلى 1.5 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو الماضي. وتستهدف البلد زيادة إنتاجها من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2024.