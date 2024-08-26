تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 26 أغسطس

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (البيع للمستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4011.65 جنيها ، وسجل سعر الطلب (الشراء من المستهلك) نحو 3983.3 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3510.5 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3009 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28084 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.