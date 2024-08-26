إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 26 أغسطس

03:18 م الإثنين 26 أغسطس 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (البيع للمستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 4011.65 جنيها ، وسجل سعر الطلب (الشراء من المستهلك) نحو 3983.3 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3510.5 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 3009 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 28084 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* أمطار صيفية.. الأرصاد تُعلن الظواهر الجوية وتراجع درجات الحرارة
* رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM في 8 بنوك