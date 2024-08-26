بدء فعاليات مؤتمر "انطلاق" لإعلان التقرير النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال

كتبت- أمنية عاصم:

انطلقت فعاليات مؤتمر شركة "انطلاق"، لإعلان تقرير الأداء النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024 وإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في نمو قطاع ريادة الأعمال.

وكانت الشركة، أوضحت في بيان لها أن التقرير يعكس حالة النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).

وجاء ذلك بحضور محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق وعمر رزق مدير عام شركة انطلاق وشيري بشارة الرئيس التنفيذي لشركة ماجنت والرئيس التتفيذى لقطاع الموارد البشرية والاستدامة لشركة بلتون القابضة و داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر ومؤسس Ed Ventures وهاني عماد رئيس القطاع المركزي لاستثمار رأى المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وأمير جيلين رئيس قطاع السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا جنوب آسيا وباكستان بمنصة تيك توك.