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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:13 ص الإثنين 26 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40633.14 جنيه، بارتفاع 749.14 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42021.46 جنيه، بارتفاع 111.46 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2550 جنيه، بارتفاع 53.34 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي
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