سيرتفع سعره.. شعبة الذهب تطالب بعودة مبادرة "ذهب بدون جمارك"

كتب- حسن مرسي:

دعا سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى إعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب محلياً عن السعر العالمي.

وأشار عبد الحكيم، خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري، إلى أن الذهب أصبح ملاذاً آمناً لكثير من المواطنين، وأن قناعات المستهلكين تغيرت بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة، موضحًا أن أغلب المواطنين كانوا يشترون الذهب للزينة، إلا أن جائحة كورونا غيرت هذه العادة، حيث أصبح الكثيرون يفضلون شراء السبائك والمشغولات الذهبية الجديدة كاستثمار طويل الأجل.

وأكد عبد الحكيم أن الزيادات الحالية في أسعار الذهب عالمية، ويرجع ذلك إلى العديد من الأحداث والتطورات العالمية، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب بداية العام كانت مرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار، ولكن الوضع تغير بعد صفقة رأس الحكمة.

وشدد عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الذهب استثمار آمن على المدى المتوسط والطويل، ونصح من اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة بالصبر وعدم بيعه، مؤكداً أن أسعاره سترتفع أكثر في المستقبل.