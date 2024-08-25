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المواد الغذائية: بيبسي تخفض سعر أحد منتجاتها 5 جنيهات بالأسواق

07:12 م الأحد 25 أغسطس 2024

بيبسي

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كتبت- دينا خالد:

خفضت شركة بيبسي منتجها "بيبسي فيز" حجم الزجازجة 1.5 لتر بقيمة 5 جنيهات بالأسواق، وذلك اعتبار من يوموم الأربعاء الماضي 21 اغسطس الجاري، بحسب ما ذكره حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي.

وبحسب إخطار الشركة للتجار والتي حصلت مصراوي على نسخة منه، فإن سعر زجاجة بيبسي فيز "ميريندا أو سفن اب" 1.5 لتر "غير مرتجع" انخفض إلى 15 جنيها، مقابل 20 جنيها.

وبحسب الشركة، جاء قرار تخفيض الأسعار ضمن حملة عرض الصيف للفترة من أغسطس 2024 وحتى 30 سبتمبر 2024.

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