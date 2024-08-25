انطلاق لريادة الأعمال تعلن تقريرها نصف السنوي عن ريادة الأعمال في مصر الاثنين

إعلان تحريري

تنظم شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال، يوم غد الاثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024 وإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في نمو قطاع ريادة الأعمال.

وأوضحت "انطلاق" في بيان لها أن التقرير يعكس حالة النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).

وأضافت: يهدف التقرير إلى تزويد النظام البيئي بأساليب قائمة على الأدلة تسمح برؤية أكبر للقطاع بشكل رئيسي من خلال توسيع وصول النظام البيئي إلى البيانات.

كانت شركة انطلاق أعلنت نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري، في ديسمبر الماضي، حيث كان يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر، ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية).

وكان التقييم الإجمالي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2.93 والذي يشير إلى أن قطاع ريادة الأعمال المصري قطاع واعد يلبي التوقعات، ولكن بحاجة لبعض السياسيات والدعم لتسريع عملية النمو وتحقيق العائد الاقتصادي. وكان من اللافت أن أعلى تقييم كان للشمول الاجتماعي بدرجة تتجاوز 3.27 ما يعبّر عن نظرة إيجابيًة لبيئة تساعد على الدمج ومع ذلك، قد تظل هناك تحديات يجب معالجتها لزيادة تمثيل المرأة وذوي الهمم والوصول لجميع المحافظات.