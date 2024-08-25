تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 25 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3970 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3999 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3499 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2999 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27993 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.