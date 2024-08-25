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مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:17 م الأحد 25 أغسطس 2024

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.22% عند مستوى 30074 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 58.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 12.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافى شراء بقيمة 71.1 مليون جنيها.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 30026 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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