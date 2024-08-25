بعد قفزتها في الأسواق.. قلة الطلب تدفع أسعار البطاطس للانخفاض

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البطاطس شهدت انخفاضا طفيفا في الأسواق مع بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف النجيب، أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 15 و20 جنيها في سوق الجملة مقابل 20 و25 جنيها قبل أسبوع.

وأرجع النجيب، تراجع الأسعار، إلى قلة الطلب بسبب ارتفاع أسعار البطاطس وضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار النجيب، إلى أنه على الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن الأسعار مازالت عند مستويات مرتفعة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويتراوح سعر كيلو البطاطس في الأسواق بين 25 و 30 جنيها بالأسواق، بحسب النجيب.

وتزرع مصر نحو 400 ألف فدان بطاطس، يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) التى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما تزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية، وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى، بحسب تقارير وزارة الزراعة.