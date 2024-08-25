سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2316 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2978 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2512.5 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 1.12%، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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