إنطلاق معرض "فارماكونكس" للدواء في مصر وإفريقيا سبتمبر المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

تنطلق فاعليات النسخة الحادية عشرة من معرض فارماكونكس لتصنيع الأدوية في إفريقيا، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2024 في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة.

وينظم المعرض شركة "إنفورما ماركتس مصر"، وبرعاية "هيئة الدواء المصرية". وذلك بمناسبة مرور أكثر من عِقد من التميز والنمو في دعم وتنمية صناعة الأدوية تماشيًا مع اتجاه الدولة لتوطين العديد من الصناعات الدوائية الحديثة، وفق بيان من الشركة المنظمة اليوم الأحد.

ويستضيف معرض فارماكونكس للعام 2024 مجموعة من العارضين الرئيسيين من أكثر من 20 دولة، بحضور أكثر من 300 شركة عارضة لمنتجاتها وخدماتها، كما أنه من المتوقع أن يجذب جمهورًا يزيد عن 8500 زائر.

كما يحتوي المؤتمر على عدة جلسات نقاشية وندوات حول موضوعات مختلفة مثل طرق تحقيق معايير الجودة بحضور مجموعة من الجهات الحكومية الإفريقية والمستثمرين الأجانب. إلى جانب تسليط الضوء على عدة محاور هامة ومنها التحولات والتطورات في قطاع التصنيع الدوائي في أفريقيا، واتجاهات التصنيع المبتكرة، والرقمنة.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلاً: "مشاركتنا في معرض فارماكونكس 2024 تعكس التزامنا بتذليل كافة التحديات أمام الشركات، وتعزيز قدراتنا على تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي، نحن في هيئة الدواء المصرية نؤمن بأن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص هو المفتاح نجاح هذه الجهود، وندعم بقوة إقامة مثل هذه المعارض التي تسهم في دفع عجلة التطور والابتكار في صناعة الدواء بمصر."

ومن جانبها صرحت سمر عوض، مديرة معرض فارماكونكس: "نجح معرض فارماكونس خلال السنوات السابقة في تمكين الشركات المصرية من تصدير الدواء لإفريقيا ومنها لبقية العالم. حيث أنه من المتوقع أن تنمو الصناعات الدوائية في شمال إفريقيا سنوياً بنسبة 8% لتصل لأكثر من 22 مليار دولار بحلول عام 2025".

وأضافت عوض: "تعتبر مصر من الدول الرائدة في تصنيع الأدوية للسوق المحلي وتصديرها. ومن هنا، يعد معرض "فارماكونكس" 2024 مركزاً رئيسياً للصناعات الدوائية في المنطقة بأكملها، حيث يقوم بربط سلسلة التوريد الكاملة لهذا القطاع في مصر. ويوفر فرصاً لاستكشاف أحدث الابتكارات، وإقامة شراكات استراتيجية، ودفع نمو صناعة الأدوية في جميع أنحاء القارة."

كمت يقدم المعرض جوائز في عدة مجالات داخل قطاع التصنيع الدوائي، تقديراً للجهود المبذولة في تطوير هذه الصناعة. وتغطي هذه الجوائز فئات متعددة مثل تطوير المكونات الصيدلانية الفعالة، والتغليف، والميكنة، والتحول الرقمي، والرقمنة، والاستدامة.

وأوضح البيان، أن القطاعات المشاركة في المعرض لهذا العام تنقسم إلى ثمانية محاور رئيسية لتصنيع الأدوية. تشمل المواد الفعالة وكذلك المواد الفعالة العامة، والمستحضرات الدوائية الحيوية، والمواد الدوائية الدقيقة والمتخصصة والمساعدة، ومواد التعبئة والتغليف، وكذلك الغرف العقيمة، والتصنيع التعاقدي، والآلات والمعدات، كما يركزون على معدات المختبرات.