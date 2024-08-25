وزير الاستثمار يلتقي وفد كرافت هاينز العالمية لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية لاستعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط المجموعة لمضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير في بيان اليوم الأحد من الوزارة، إن اللقاء استعرض جهود المجموعة إلى تحويل مصنعها في مصر وهو مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، فضلاً عن الاعتماد على العناصر البشرية المصرية الماهرة لتغطية المنطقة بأكملها، وهو مشروع هام يحظى باهتمام القيادة العليا للمجموعة تحت عنوان.CAIRO AS A HUB

وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض أيضا جهود المجموعة على مدار الأعوام الثلاث الماضية، والتي تضمنت تنفيذ أعمال توسعية بالمصنع، وذلك لمضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة التصدير بنسبة 65%، وذلك من خلال استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 50 مليون دولار حيث من المقرر افتتاح التوسعات الحالية الشهر المقبل.

وأوضح وفد مجموعة كرافت هاينز العالمية أن المجموعة بدأت أنشطتها في مصر عام 1991، ويتم تلبية احتياجات السوق المحلي فضلاً عن التصدير لأسواق دول الجوار في قارتي أفريقيا وأوروبا ودول الخليج العربي، وأشاروا إلى أن المجموعة قامت مؤخرا بالعديد من أعمال التطوير للمصنع، وذلك لرفع السعة الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار وتعظيم الصادرات.