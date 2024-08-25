يحمل 4 جنسيات..من هو دوروف مؤسس تيليجرام الذي اعتقلته فرنسا؟

كتب- علاء حجاج:

قالت قناتا تي.إف.إم تي.في وبي.إف.إم نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها إن مؤسس تطبيق تليجرام للمراسلة والرئيس التنفيذي له الملياردير بافيل دوروف اعتقل في مطار بورجيه خارج باريس مساء أمس السبت.

وقالتا القناتان إن التحقيق ركز على نقص المشرفين على تطبيق تيليجرام وأن الشرطة اعتبرت أن هذا الوضع سمح للنشاط الإجرامي بالاستمرار دون رادع على تطبيق المراسلة.

ما الذي نعرفه عنه بافيل دوروف الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام؟

ولد دوروف في روسيا ويبلغ من العمر 39 عامًا، وهو مؤسس ومالك تطبيق المراسلة تيليجرام، وهي منصة مجانية الاستخدام تتنافس مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل واتساب من فيسبوك، أو إنستجرام، وتيك توك، ووي تشات.

وتهدف المنصة إلى تجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا في غضون عام، بحسب رويترز.

يتمتع تيليجرام بنفوذ كبير في روسيا وأوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

أصبح مصدرًا مهمًا للمعلومات حول حرب روسيا في أوكرانيا، و يستخدمه مسؤولو موسكو وكييف بكثافة.

دوروف، الذي قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار، غادر روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة بإغلاق مجتمعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "فكونتاكتي"، والتي باعها.

أصبح دوروف مواطنًا فرنسيًا في أغسطس 2021، وانتقل هو وتيليجرام إلى دبي في عام 2017، ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، فقد حصل أيضًا على جنسية الإمارات العربية المتحدة. وهو أيضًا مواطن من سانت كيتس ونيفيس، وهي دولة ذات جزيرتين في منطقة البحر الكاريبي، وفقًا لتقارير إعلامية.

بدأت روسيا في حجب تيليجرام في عام 2018 بعد أن رفض التطبيق الامتثال لأمر قضائي بمنح أجهزة أمن الدولة حق الوصول إلى الرسائل المشفرة لمستخدميه. لم يكن لهذا الإجراء تأثير يذكر على توفر تيليجرام هناك، لكنه أثار احتجاجات جماهيرية في موسكو وانتقادات من المنظمات غير الحكومية.

ومع ذلك، دفعت شعبية تيليجرام المتزايدة إلى التدقيق من قبل العديد من البلدان في أوروبا، بما في ذلك فرنسا، بشأن المخاوف الأمنية واختراق البيانات.

في مايو، قالت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إنها على اتصال بتيليجرام حيث اقترب من معيار استخدام رئيسي يمكن أن يجعله خاضعًا لمتطلبات أكثر صرامة بموجب تشريع محتوى الإنترنت التاريخي للاتحاد الأوروبي.

قال دوروف للصحفي الأميركي تاكر كارلسون في أبريل عن خروجه من روسيا وبحثه عن مقر لشركته، والتي شملت فترات عمل في برلين ولندن وسنغافورة وسان فرانسيسكو: "أفضل أن أكون حرا على أن أتلقى أوامر من أي شخص".