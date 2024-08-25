أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39884 جنيها، بزيادة 384 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41910 جنيهات، بتراجع 90 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2450 جنيها، بتراجع 100 جنيه.