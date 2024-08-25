"بتروجيت" تنتهي من تصنيع برج التقطير لتصنيع البترول بالسويس

كتب- أحمد والي:

انتهت شركة "بتروجت" -ذراع قطاع البترول التنفيذى للمشروعات- من تصنيع برج التقطير الفراغي العملاق بطول 60 متر، وقطر 8 متر، ووزن 500 طن، كما انتهت من تصنيع مفاعل إنتاج الكيروسين بقطر 6 متر، ووزن 530 طن، واللذان سيتم تركيبهما في مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار الجديد بالسويس داخل مصفاة تكرير شركة السويس لتصنيع البترول.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، جاء ذلك فى إطار توطين صناعة مكونات مشروعات تكرير البترول وزيادة المكون المحلي.

ويُشار إلى أن هذه المكونات تدخل ضمن المعدات الاستاتيكية الحرجة؛ والتى تم تصنيعها لأول مرة في مصر، بورش التصنيع المحلي المركزية لشركة بتروجت في منطقة القطامية.

وتبدأ اليوم رحلة نقل البرج والمفاعل العملاقين في إتجاه السويس حيث ستقوم فرق عمل شركة بتروجت أعمال تركيبهما داخل المشروع الجديد.