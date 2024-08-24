خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والسكر والزيت وعودة الذهب للزيادة

كتبت- دينا خالد:

تراجع أسعار الدواجن والبيض واللحوم والفول وزيت الذرة في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب استقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار السكر والزيت وانخفاض اللحوم اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات