بيتكوين يتجاوز 64 ألف دولار بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

كتب- علاء حجاج:

ارتفعت أغلب العملات الرقمية المشفرة بحسب منصة "كوين ماركت كاب" في أعقاب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي ألمح فيها لاحتمالية خفض الفائدة.

وبحسب منصة تداول العملات الرقمية "كوين ماركت كاب"، فقد كسر البيتكوين حاجز الـ 64 ألف دولار بزيادة قدرها 5% خلال آخر 24 ساعة وبزيادة قدرها 8.5% على مدار الأسبوع.

كما ارتفعت عملة إيثيروم بنسبة 3.5% خلال آخر 24 ساعة لتسجل 2.7 ألف دولار، وزادت عملة دوجكوين بنسبة 4.3% لتسجل 0.1121 دولار.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد ألمح خلال خطابه في مؤتمر جاكسون هول، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة وأكد على الحاجة إلى تعديلات السياسة، بحسب موقع "سي إن بي سي".

في أعقاب هذه التصريحات شهدت سوق العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا ونجحت عملة البيتكوين، التي كانت تكافح لاختراق مستوى المقاومة عند 60 ألف دولار قبل الخطاب، في تجاوز 64 ألف دولار.

وبشكل عام، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.22 تريليون دولار أمس الجمعة، وهو ما يمثل قفزة بأكثر من 4% في أخر 24 ساعة.

يسلط هذا الارتفاع الواسع النطاق في سوق العملات المشفرة الضوء على الارتباط القوي بين الإشارات الاقتصادية الكلية وأداء الأصول الرقمية.

ويبدو أن المستثمرين يتفاعلون بتفاؤل مع إمكانية وجود سياسة نقدية أكثر ملاءمة، وهو ما قد يحفز المزيد من الاهتمام بالأصول الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، كان أداء صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية جيدًا بشكل استثنائي خلال الأسبوع الماضي، مع تدفقات ثابتة وعدم تسجيل تدفقات خارجة.

و بلغ إجمالي التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية 17.6 مليار دولار.