ارتفاع أسعار السكر والزيت وانخفاض اللحوم اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، زيت الذرة، والدواجن، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفض سعر المكرونة واللحوم، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية



كيلو الأرز المعبأ: 34.46 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 65 جنيها، بارتفاع 5.26 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.29 جنيه، بارتفاع 3.65 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 101.25 جنيه، بارتفاع 13.77 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.82 جنيه، بارتفاع 1.58 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.83 جنيه، بتراجع 17.63 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.66 جنيه، بتراجع 59 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.74 جنيه، بزيادة 57 قرش.

لتر زيت الذرة: 115.86 جنيه، بارتفاع 17.11 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.6 جنيه، بتراجع 18.08 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.04 جنيه، بارتفاع 3.6 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.92 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كيلو الفول السائب: 44 جنيها، بارتفاع 87 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.52 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 256.21 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.83 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 96.09 جنيه.