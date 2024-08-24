أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، عند أسعار أمس، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و22 جنيها.

البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض بين 6 و 9 جنيه.

الكوسة بين 16 جنيهات و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و 7.5جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و11 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و 19 جنيها.

الخيار البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 15 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 و8 جنيهات.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.