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خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد واللحوم وارتفاع الذهب

05:06 م الجمعة 23 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الدواجن والبيض واللحوم والفول وزيت والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار اللحوم والزيت وارتفاع الجبن الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة ( موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

خريطة الأسعار أسعار الدواجن الذهب
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