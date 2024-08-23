ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي والحامي، والخيار ، وعنب بناتي الأصفر والأحمر، وخلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر البطاطس والبصل الأبيض والباذنجان والبرتقال.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و22 جنيها، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض بين 6 و 9 جنيه، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 16 جنيهات و28 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و 7.5جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و11 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و 19 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 11 جنيهات و13 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و 35 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

عنب بناتي أحمر بين 20 و 30 جنيها، بزيادة جنيهين.

مانجو بلدي بين 15 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.