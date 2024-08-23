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انخفاض الجمبري.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

12:17 م الجمعة 23 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار السمك المكرونة السويسي، و السبيط والكاليماري، والجمبري الصغير خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75و 79 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 155 جنيها، بتراجع 5 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و 370 جنيه، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

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